Il prete di Mazara del Vallo: “Napolitano e Messina Denaro erano fratelli, io prego per entrambi”



Don Giuseppe Alcamo – uno dei preti di Mazara del Vallo – ha dedicato una riflessione alla morte di Giorgio Napolitano e Matteo Messina Denaro: “Per me Giorgio e Matteo sono entrambi fratelli per cui pregare, e facendo violenza a me stesso, oggi nella celebrazione eucaristica li ricorderò insieme”.

