Il sindaco De Luca cena a Venezia: “Pasta al pomodoro 30 euro, conto da 300, poi dicono che Taormina è cara”



Il primo cittadino della località siciliana è con la moglie a Venezia per il Festival del Cinema. Ieri ha pubblicato la foto dello scontrino della cena (non proprio economica) appena consumata. E non sono mancate le polemiche social.

