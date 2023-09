Imola, travolge e uccide un medico in moto: arrestato 24enne, era positivo all’alcoltest



Un medico di 41 anni, Antonio Vilardi, è morto nella notte in un tragico schianto avvenuto a Imola. Sarebbe stato travolto mentre era in sella alla sua moto e sbalzato a terra violentemente, colpito da un’auto condotta da un giovane arrestato per omicidio stradale.

