Incidente aereo Torino, polemiche sui rischi ma le Frecce tricolori torneranno a volare lunedì



Il pilota delle Frecce tricolori indagato per l’incidente è rientrato in Friuli ma per ora potrebbe non volare. Il 35enne avrebbe cercato di tenere l’apparecchio all’interno del perimetro aeroportuale, lanciandosi solo all’ultimo momento, ma il “Pony 4″ avrebbe proseguito la corsa verso la strada che costeggia lo scalo torinese.

Continua a leggere



Il pilota delle Frecce tricolori indagato per l’incidente è rientrato in Friuli ma per ora potrebbe non volare. Il 35enne avrebbe cercato di tenere l’apparecchio all’interno del perimetro aeroportuale, lanciandosi solo all’ultimo momento, ma il “Pony 4″ avrebbe proseguito la corsa verso la strada che costeggia lo scalo torinese.

Continua a leggere

Continua a leggere