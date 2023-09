Incidente Casalbordino, Giulio Romano 3 anni fa era scampato alla prima strage: “La morte l’ha inseguito”



Amici e colleghi ricordano Giulio Romano, ucciso dell’esplosione della fabbrica a Casalbordino, in provincia di Chieti. “Era un operaio esperto”. A Lanciano, in ricordo delle vittime, annullata la Nottata, festa patronale in onore della Madonna del Ponte.

Continua a leggere



Amici e colleghi ricordano Giulio Romano, ucciso dell’esplosione della fabbrica a Casalbordino, in provincia di Chieti. “Era un operaio esperto”. A Lanciano, in ricordo delle vittime, annullata la Nottata, festa patronale in onore della Madonna del Ponte.

Continua a leggere

Continua a leggere