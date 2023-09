Incidente stradale a Cagliari, si indaga per omicidio stradale plurimo: “In 6 tornavano dalla discoteca”



Si indaga per omicidio stradale plurimo dopo la morte dei 4 ragazzi deceduti in un incidente stradale a Cagliari all’alba di domenica 10 settembre. Secondo quanto reso noto, in 6 stavano tornando a casa dalla discoteca. Due giovani sono ricoverati in gravi condizioni.

