Incidente sull’Ortles: alpinista scivola e trascina i compagni con sé. Due morti e un ferito



L’incidente è avvenuto alle prime ore dell’alba di oggi, intorno alle 6.20. Il gruppo era diretto verso la vetta del Trentino-Alto Adige e si trovava ancora in un tratto non difficile: per questo motivo gli escursionisti non erano legati.

