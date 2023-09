ISS: “In Italia 237 casi di febbre del Nilo con 13 decessi. Virus presente in nove regioni”



Da maggio sono stati notificati 13 morti, cinque dei quali in Piemonte, sei in Lombardia e due in Emilia-Romagna. Lo rende noto l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 13 settembre.

Continua a leggere



Da maggio sono stati notificati 13 morti, cinque dei quali in Piemonte, sei in Lombardia e due in Emilia-Romagna. Lo rende noto l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 13 settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere