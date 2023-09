Kata scomparsa a Firenze, le telecamere dell’hotel riprendono una donna col trolley: “Mai vista prima”



La piccola Kata potrebbe essere stata rapita al posto di un’altra bambina e portata fuori dall’ex albergo occupato in un trolley. Il tutto, però, si sarebbe svolto in appena 10 minuti e la mamma della bimba scomparsa avrebbe detto agli inquirenti di non aver mai visto la donna con la valigia inquadrata dalle telecamere di sicurezza.

Continua a leggere



La piccola Kata potrebbe essere stata rapita al posto di un’altra bambina e portata fuori dall’ex albergo occupato in un trolley. Il tutto, però, si sarebbe svolto in appena 10 minuti e la mamma della bimba scomparsa avrebbe detto agli inquirenti di non aver mai visto la donna con la valigia inquadrata dalle telecamere di sicurezza.

Continua a leggere

Continua a leggere