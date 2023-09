Killer della ‘ndrangheta fugge dall’ergastolo e va all’estero: arrestato 3 anni dopo in una palestra



Salvatore Valerio Crivello, killer della ‘ndrangheta condannato all’ergastolo per omicidio aggravato dal metodo mafioso, è stato arrestato in Germania, dove da anni viveva sotto falso nome. L’uomo, fuggito all’estero, lavorava come istruttore in una palestra di un piccolo comune sul mare del Nord.

