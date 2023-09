La barbarie del trasporto dei maiali a 40 gradi in autostrada: “Senz’acqua e stremati dal caldo, sofferenza inutile”



Maiali stremati dal caldo in autostrada: per un giorno abbiamo seguito i camion che li trasportano ai macelli per raccontare le inutili sofferenze a cui sono sottoposti, tra l’altro in violazione della legge.

