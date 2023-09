La moglie di Adamo Guerra: “Nel 2021 il Consolato in Grecia mi disse che di lui non c’era traccia”



Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Adamo Guerra, l’uomo scomparso 10 anni fa e ritrovato vivo in Grecia. La moglie Raffaella Borghi, tramite i canali social della trasmissione Chi l’ha visto?, ha fatto sapere di aver contattato nel 2019 e nel 2021 il Consolato italiano ad Atene per avere conferma della sua presenza sul territorio greco: “Ma mi é stato risposto che lì non c’era nessuna traccia di lui”.

Continua a leggere



Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Adamo Guerra, l’uomo scomparso 10 anni fa e ritrovato vivo in Grecia. La moglie Raffaella Borghi, tramite i canali social della trasmissione Chi l’ha visto?, ha fatto sapere di aver contattato nel 2019 e nel 2021 il Consolato italiano ad Atene per avere conferma della sua presenza sul territorio greco: “Ma mi é stato risposto che lì non c’era nessuna traccia di lui”.

Continua a leggere

Continua a leggere