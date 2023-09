La storia di Adamo Guerra, dal finto suicidio al ritrovamento in Grecia: cosa sappiamo finora



La storia di Adamo Guerra, il 55enne di Imola scomparso 10 anni fa e ritrovato vivo in Grecia, a Patrasso, come confermato dalla trasmissione Chi l’ha visto?: dal finto suicidio alle lettere inviate ai genitori e alla ex moglie Raffaella Borghi fino al “passo falso” della richiesta all’Aire.

