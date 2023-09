Lamezia Terme, operaio che dirigeva il traffico muore investito: aveva 24 anni



La tragedia è avvenuta lungo la strada che dalla statale 280 in Calabria conduce all’aeroporto. La vittima lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas.

