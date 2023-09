Lampedusa, il barcone si schianta contro gli scogli: Francesca si getta in mare e salva 4 migranti



Francesca Matina, 31 anni, si trovava in barca con alcuni parenti quando ha visto quel barchino con una cinquantina di migranti schiantarsi contro la scogliera alla Tabacchiera. “Non siamo eroi. Ma non si possono accogliere persone in questo modo, tutte ammassate, disidratati, sofferenti, distrutti dal viaggio…”

