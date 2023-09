LAV sull’uccisione dell’orsa Amarena: “Vittima del clima d’odio alimentato in Trentino”



Massimo Vetturi, responsabile Area Animali Selvatici di LAV (Lega Anti Vivisezione), a Fanpage.it sull’uccisione dell’orsa Amarena: “Al di là della responsabilità del singolo che ha premuto il grilletto c’è una responsabilità politica di coloro che hanno creato un clima d’odio nella confronti della fauna selvatica in generale, come successo in Trentino”.

