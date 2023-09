Leon Asoli rinuncia alla Cassazione, la madre avvelenata con le penne: “Sollevata, ora vivo coi farmaci”



Alessandro Leon Asoli ha rinunciato al ricorso in Cassazione e dovrà affrontare 30 anni di carcere per il tentato omicidio della madre e l’omicidio del patrigno con un piatto di pennette al salmone avvelenate. La donna ha raccontato di non essere ancora pronta al perdono, ma di essere felice per il cambiamento del figlio.

