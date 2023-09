Lerici, due spiagge chiuse dopo i malori tra i bambini. Il sindaco: “Forse c’entrano le fogne”



Dopo un tuffo in mare 70 bambini finiscono in pronto soccorso: si parla di rotavirus. Chiuse le spiagge San Terenzo e Venere, nel golfo della Spezia. In attesa di una data per le riapertura, il sindaco di Lerici sostiene che ci potrebbe essere un collegamento con l’impianto fognario.

