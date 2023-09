Liliana Cojita strangolata dopo la lite, la confessione del compagno: “Non so cosa mi sia capitato”



A uccidere Liliana Cojita sarebbe stato Youssef Maid, 49 anni, suo compagno e coinquilino. L’uomo si è recato in caserma dopo aver lasciato la casa che condivideva con la 56enne a Tombolo per costituirsi. “Sono stato io, non so cosa mi sia capitato” avrebbe detto.

