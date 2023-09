L’oroscopo di martedì 5 settembre 2023: Giove retrogrado è meno ottimista del solito



L’oroscopo di martedì 5 settembre 2023, e le previsioni segno per segno: la Luna in Toro e Venere in Leone si scontrano, e le emozioni sono forti ma non sempre chiare. Giove che diventa retrogrado non aiuta di certo ad esprimerci: il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

