L’oroscopo di oggi 26 settembre 2023: Toro e Leone pronti a ribaltoni emotivi



L’oroscopo di oggi, martedì 26 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. L’amore è travolgente e spesso sconquassante e c’è una gran voglia di cambiare le cose con questa Luna nel segno rivoluzionario dell’Acquario. Occhio a Leone, Scorpione, Toro e Acquario stesso che non accettano compromessi.

