L’oroscopo di oggi 28 settembre 2023: Pesci e Cancro grandi sognatori



L’oroscopo di oggi, giovedì 28 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. I sogni sono immensi, quindi approfittiamone soprattutto in vista della Luna piena di domani. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato quello del Sagittario.

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi, giovedì 28 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. I sogni sono immensi, quindi approfittiamone soprattutto in vista della Luna piena di domani. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato quello del Sagittario.

Continua a leggere

Continua a leggere