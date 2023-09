L’oroscopo di oggi 29 settembre 2023: Cancro e Capricorno pronti a sbottare



L’oroscopo di oggi, venerdì 29 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Attenzione alla luna piena in Ariete: i nostri bisogni non riusciranno ad essere tenuti a freno. Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che sembra avere trovato una quadra, mentre il segno sfortunato il Cancro.

