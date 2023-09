Maddie McCan, Christian Brueckner potrà essere accusato anche in Germania di abusi su minori



Christian Brueckner potrà essere accusato anche in Germania di violenza sessuale su minori. Gli abusi a lui imputati si sarebbero verificati in Portogallo tra il 2000 e il 2017. Stando a quanto reso noto, Berlino si era dovuta tirare indietro perché non aveva la giurisdizione per sottoporre il 45enne a processo.

