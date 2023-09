Maltempo, allerta meteo gialla domani 14 settembre per temporali: le regioni a rischio



Continua il maltempo sulle regioni del Nord Italia. Per domani, giovedì 14 settembre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico su alcuni territori: l’elenco aggiornato.

Continua a leggere



Continua il maltempo sulle regioni del Nord Italia. Per domani, giovedì 14 settembre, la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico su alcuni territori: l’elenco aggiornato.

Continua a leggere

Continua a leggere