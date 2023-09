Maltempo, allerta meteo gialla martedì 5 settembre per temporali: le regioni a rischio



Un ciclone proveniente dai Balcani porta instabilità sull’Italia, in particolare nuvolosità e temporali lambiranno alcune regioni del Sud: la Protezione civile ha valutato per martedì 5 settembre una allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

