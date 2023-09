Mamma e figlia di 5 anni morte schiacciate tra 2 camion sull’A13: papà indagato per omicidio stradale



È indagato per omicidio stradale il 50enne che era alla guida dell’auto che ieri sull’A13 a Ferrara è finita schiacciata tra due tir in coda. In seguito all’incidente la moglie, Maria Grazia Forgetta, e la figlia di 5 anni, che viaggiavano con lui, sono morte.

