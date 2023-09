Marisa Leo uccisa dall’ex con tre colpi di fucile all’addome: mercoledì i funerali



I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Marisa Leo, uccisa dall’ex Angelo Reina. Dopo l’accertamento tecnico non ripetibile, la magistratura ha dato il via libera alla restituzione della salma della mamma 39enne per i funerali che si terranno mercoledì pomeriggio.

