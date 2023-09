Marisa Leo uccisa dall’ex, il dramma della piccola rimasta orfana: “Non sappiamo come dirglielo”



La piccola di 4 anni non sa ancora nulla di quanto accaduto e che non vedrà mai più il padre e la madre. Il fratello di Marisa Leo chiede aiuto alle istituzioni: “Cerchino con me le parole giuste per la piccola”.

