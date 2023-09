Matteo Messina Denaro è gravissimo: non tornerà più in carcere, sospesa cura per il cancro



Messina Denaro sta sempre peggio. A rendere critiche le condizioni generali dell’ex boss di Cosa nostra è il tumore al colon ormai in uno stadio avanzato. Le sue condizioni non sono giudicate compatibili con la detenzione in carcere.

Continua a leggere



Messina Denaro sta sempre peggio. A rendere critiche le condizioni generali dell’ex boss di Cosa nostra è il tumore al colon ormai in uno stadio avanzato. Le sue condizioni non sono giudicate compatibili con la detenzione in carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere