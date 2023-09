Mauro Glorioso ferito gravemente da una bici lanciata a Torino: condanne per i 3 minorenni del gruppo



Condanne fino a 9 anni e 4 mesi per i tre minori che lo scorso gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi sul Po, a Torino, ferendo gravemente lo studente Mauro Glorioso. Per i tre giovani la difesa aveva chiesto la messa in prova.

Continua a leggere



Condanne fino a 9 anni e 4 mesi per i tre minori che lo scorso gennaio lanciarono una bicicletta dalla balaustra dei Murazzi sul Po, a Torino, ferendo gravemente lo studente Mauro Glorioso. Per i tre giovani la difesa aveva chiesto la messa in prova.

Continua a leggere

Continua a leggere