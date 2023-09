Maxi-rissa con spade, bastoni e pistole in strada: decine di persone coinvolte e 6 feriti



Paura in strada a Villanova di Prata, in provincia di Pordenone, dove decine di persone si sono riunite per prendere parte a una maxi-rissa. A scontrarsi due fazioni della comunità indiana dei Sikh, divise sul tema della gestione del tempio che si trova nel comune di Pasiano. Sei i feriti, uno in modo grave.

