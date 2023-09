“Messina Denaro mi è indifferente, non ha rivelato nulla”: parla lo zio della bimba uccisa dal boss



“Provo l’assoluta indifferenza per Matteo Messina Denaro. Non ha parlato, non ha detto nulla. Neanche l’odio voglio spendere per una persona simile”, parla a Fanpage.it Luigi Dainelli, lo zio della piccola Nadia Nencioni, uccisa con la sua famiglia nella strage di Firenze e di cui il boss di Cosa Nostra è condannato all’ergastolo.

Continua a leggere



“Provo l’assoluta indifferenza per Matteo Messina Denaro. Non ha parlato, non ha detto nulla. Neanche l’odio voglio spendere per una persona simile”, parla a Fanpage.it Luigi Dainelli, lo zio della piccola Nadia Nencioni, uccisa con la sua famiglia nella strage di Firenze e di cui il boss di Cosa Nostra è condannato all’ergastolo.

Continua a leggere

Continua a leggere