Messina Denaro non si alimenta autonomamente ed è poco vigile: non parteciperà alla prossima udienza



Sarebbero in lieve miglioramento le condizioni del boss Matteo Messina Denaro. Affetto da un tumore al colon al quarto stadio, dall’8 agosto è ricoverato all’ospedale dell’Aquila, è sedato ed è alimentato con nutrizione parenterale. Per questo i medici hanno riferito che l’ex superlatitante non potrà partecipare a un’udienza in programma per il 19 settembre.

