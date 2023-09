Messina, il dramma di Gabriele e l’agonia dopo l’incidente: il 18enne è morto. Era ricoverato da 17 mesi



Gabriele Iarrera era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in Sicilia nell’aprile del 2022. Da allora è stato trasferito in vari ospedali nella speranza che si riprendesse. Purtroppo non è stato così. Il decesso al Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters di Innsbruck.

