“Mi paghi 20 euro per 6 ore di lavoro. Mi stai sfruttando”: video denuncia su Tiktok è virale



In un video postato su Tiktok, un giovane lavoratore di Modena protesta contro un ristoratore perché pagato solo venti euro per un turno di lavoro durato sei ore. Nel giro di poco, la discussione è rimbalzata sul web e sui social tra like e commenti da parte di migliaia di utenti.

