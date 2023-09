“Mi sono persa, non so come riprendere l’autostrada”, automobilista 80enne soccorsa dai carabinieri



Un’automobilista ottantenne smarritasi dopo una uscita obbligatoria in autostrada e un anziano che non riusciva a ricordare il proprio indirizzo: Due episodi diversi hanno visto protagonisti i carabinieri in provincia di Piacenza arrivati subito in soccorso dei due pensionati.

Continua a leggere



Un’automobilista ottantenne smarritasi dopo una uscita obbligatoria in autostrada e un anziano che non riusciva a ricordare il proprio indirizzo: Due episodi diversi hanno visto protagonisti i carabinieri in provincia di Piacenza arrivati subito in soccorso dei due pensionati.

Continua a leggere

Continua a leggere