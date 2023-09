“Mio figlio investito e ferito da auto pirata”, ma il video incastra il papà: indagato ad Andria



Il 43enne pugliese è ora indagato per simulazione di reato e per lesioni personali ai danni del bambino. A incastrare definitivamente il genitore il video di una telecamera di sorveglianza acquisita dagli inquirenti dopo il racconto in ospedale.

