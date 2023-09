Morte dell’orsa Amarena, il medico legale: “Non stava attaccando quando le hanno sparato”



L’orsa Amarena era su 4 zampe e non stava attaccando quando è stata raggiunta e uccisa da un colpo di fucile nella notte del 31 agosto. È quanto emerso dalla necroscopia del medico legale, disposta per far luce sulla morte dell’orsa avvenuta a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. A uccidere l’animale sarebbe stato un 56enne, ora indagato: rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione.

Continua a leggere



L’orsa Amarena era su 4 zampe e non stava attaccando quando è stata raggiunta e uccisa da un colpo di fucile nella notte del 31 agosto. È quanto emerso dalla necroscopia del medico legale, disposta per far luce sulla morte dell’orsa avvenuta a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. A uccidere l’animale sarebbe stato un 56enne, ora indagato: rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione.

Continua a leggere

Continua a leggere