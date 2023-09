Muore cadendo dal quarto piano: scarcerato uno degli indagati per l’omicidio di Denny Magina



Scarcerato il 31enne che, insieme ad altri due giovani di 33 e 30 anni, è indagato per l’omicidio di Denny Magina. Il ragazzo di 29 anni era morto nella notte fra il 21 e il 22 agosto 2022 cadendo dal quarto piano di un palazzo. Per la procura potrebbe essere stato spinto giù al termine di una lite per un debito di droga.

