Nonna si getta tra le fiamme e salva tre nipoti da un incendio, è ricoverata con ustioni



È avvenuto a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Una donna kosovara di 47 anni si è lanciata dentro la sua casa in fiamme per salvare i tre nipoti all’internoUnp . I bambini – tra 5 e 13 anni di età – sono illesi, la nonna è ricoverata con ustioni sul 25% del corpo.

Continua a leggere



È avvenuto a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Una donna kosovara di 47 anni si è lanciata dentro la sua casa in fiamme per salvare i tre nipoti all’internoUnp . I bambini – tra 5 e 13 anni di età – sono illesi, la nonna è ricoverata con ustioni sul 25% del corpo.

Continua a leggere

Continua a leggere