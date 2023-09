Omicidio Marisa Leo, il ricordo dei colleghi: “Cercava di avere un rapporto civile con l’ex compagno”



I ricordi dei colleghi di Marisa Leo, la donna vittima di un femminicidio in provincia di Trapani ad opera dell’ex compagno Angelo Reina, poi suicidatosi. “Questa notizia è un fulmine a ciel sereno, non abbiamo parole per il dolore”.

