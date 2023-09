Omicidio Saman Abbas, il padre Shabbar: “Non l’ho uccisa io, se fosse vero sarei una bestia”



Shabbar Abbas parla dal carcere emiliano dove è recluso in attesa della prossima udienza del processo relativo all’omicidio della figlia Saman, in cui è imputato: “Come fanno a dire mia figlia uccisa per motivi di religione. Se fosse così sarei una bestia. E io non sono una bestia. Sul matrimonio sono state detto cose false”.

