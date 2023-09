Omicidio Saman Abbas, il procuratore: “Shabbar in Italia, lavoreremo per trovare la madre Nazia”



Il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci dopo l’arrivo in Italia di Shabbar Abbas, papà di Saman, in seguito all’estradizione: “Il sistema giudiziario italiano gode di credibilità anche in un Paese come il Pakistan, ma la procedura ha avuto rinvii, inciampi, stop and go. Lavoreremo in silenzio per trovare la madre, Nazia, ancora latitante”.

Continua a leggere



Il procuratore di Reggio Emilia Gaetano Calogero Paci dopo l’arrivo in Italia di Shabbar Abbas, papà di Saman, in seguito all’estradizione: “Il sistema giudiziario italiano gode di credibilità anche in un Paese come il Pakistan, ma la procedura ha avuto rinvii, inciampi, stop and go. Lavoreremo in silenzio per trovare la madre, Nazia, ancora latitante”.

Continua a leggere

Continua a leggere