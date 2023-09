Omicidio Saman Abbas, le prossime tappe del processo dopo l’arrivo del padre in Italia



Riprenderà l’8 settembre il processo per l’omicidio di Saman Abbas: questa volta in aula sarà presente sul banco degli imputati anche il padre, Shabbar, arrivato in Italia dopo l’estradizione dal Pakistan. Ecco le prossime tappe del procedimento giudiziario, in vista del 20 ottobre, quando è in programma l’ultima udienza.

Continua a leggere



Riprenderà l’8 settembre il processo per l’omicidio di Saman Abbas: questa volta in aula sarà presente sul banco degli imputati anche il padre, Shabbar, arrivato in Italia dopo l’estradizione dal Pakistan. Ecco le prossime tappe del procedimento giudiziario, in vista del 20 ottobre, quando è in programma l’ultima udienza.

Continua a leggere

Continua a leggere