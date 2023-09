Operai colpiti da esalazioni cadono nella cisterna: morto 47enne, grave il collega a Treviso



Un operaio di 47 anni è morto e un suo collega 31enne è ricoverato in gravi condizioni dopo un terribile incidente sul luogo di lavoro avvenuto oggi in una cantina a San Polo di Piave, in provincia di Treviso.

