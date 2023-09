Ordinano due fiorentine al ristorante, ne mangiano metà e fuggono senza pagare: “Ormai è il Far West”



“Non c’è più rispetto per niente e nessuno. È il Far West. Quello che dispiace, quello che fa male, è l’inciviltà”, è l’amara considerazione dei titolari del locale in provincia di Macerata.

Continua a leggere



“Non c’è più rispetto per niente e nessuno. È il Far West. Quello che dispiace, quello che fa male, è l’inciviltà”, è l’amara considerazione dei titolari del locale in provincia di Macerata.

Continua a leggere

Continua a leggere