Ordinavano “latte e birra” per comprare cocaina e marijuana: blitz antidroga a Trani, 18 indagati



Al telefono chiedevano “latte” o “birra” ma era un linguaggio in codice per acquistare cocaina e marijuana. A fornire la droga e a smerciare le dosi, ognuno con un preciso compito, erano sei persone arrestate a Trani durante una vasta operazione antidroga della polizia di Stato. In quattro sono finiti in carcere, due ai domiciliari.

