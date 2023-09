Orrore a Lecce, cane incatenato sul balcone muore impiccato tentando di liberarsi



I vicini della proprietaria hanno lanciato l’allarme, sentendo i lamenti del labrador di quattro anni. La denuncia: “Inspiegabile che qualcuno adotti un cane solo per relegarlo in isolamento, per di più l’uso della catena è vietato”.

