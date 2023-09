Orsa Amarena uccisa, l’autore dell’ultimo video: “Aveva più paura lei di noi”



Il plantigrado è stato ucciso intorno alle 23 di ieri a San Benedetto dei Marsi. Poco prima era stata ripreso in un video da un residente: “Da altri fari e clacson per mandarla via, non capisco l’uccisione”.

Continua a leggere



Il plantigrado è stato ucciso intorno alle 23 di ieri a San Benedetto dei Marsi. Poco prima era stata ripreso in un video da un residente: “Da altri fari e clacson per mandarla via, non capisco l’uccisione”.

Continua a leggere

Continua a leggere